Unbekannter Täter wird vor Diebstahl in Bühl aufgehalten

Nachdem ein Mann versucht hat, Gegenstände aus einem Laden in Bühl zu klauen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr diverse Gegenstände aus einem Laden in der Straße "Kirchberg" in Bühl zu stehlen. Laut Polizei war der Tatverdächtige ungefähr 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte eine normale Figur. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn angesprochen und die Gegenstände abgenommen hatte, flüchtete der Täter und ließ dabei ein hellblaues Fahrrad zurück, mit dem er zum Laden gefahren ist. Ob das Fahrrad ebenfalls gestohlen wurde, ist nicht ausgeschlossen. Die Polizei Günzburg bittet nun Personen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch zu melden: 08221/9190. (AZ)