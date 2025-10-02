Stadt Burgau führt Bürger-App ein: Was sie bietet

Vor einem Monat hat die Stadt Burgau ihre neue Bürger-App „Burgau meine Heimat“ eingeführt und damit ihr digitales Angebot erweitert. „Das Smartphone ist heute für die meisten täglicher Begleiter. Mit einer App, die von den Öffnungszeiten und Dienstleistungen des Rathauses bis zu Vereinsterminen alles rund um unsere Markgrafenstadt abbildet, hoffen wir, einen echten Mehrwert für unsere Bürger zu schaffen“, sagt Erster Bürgermeister Martin Brenner.

Die App dient als zentrale Plattform für Bürger und vereint zahlreiche Funktionen: Neben aktuellen Nachrichten und Bekanntmachungen aus dem Rathaus bietet sie auch Vereinen die Möglichkeit, ihr Vereinsleben und ihre Veranstaltungen zu veröffentlichen. Wichtige Rufnummern, ein Online-Abfallkalender des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Günzburg sowie Notdienst-Auskünfte zu Ärzten und Apotheken sind ebenfalls integriert. Darüber hinaus finden auch touristische Angebote ihren Platz in der App, so die Pressemitteilung der Stadt.

Ein weiterer Vorteil: Nutzer der App können Push-Nachrichten individuell nach ihren Bedürfnissen einstellen. Für besonders wichtige Mitteilungen oder im Falle von Notsituationen steht der Stadtverwaltung zusätzlich eine Funktion zur Verfügung, durch die Nachrichten hervorgehoben und als Eilmeldung gekennzeichnet werden.

„Wir wollten eine Bürger-App einrichten, die einen einfachen und komfortablen Zugang zu Informationen bietet und das städtische Leben in den Mittelpunkt stellt und den Fokus nicht ausschließlich auf die Stadtverwaltung legt. Wichtig war uns zudem, dass die App Inhalte so kompakt und übersichtlich wie möglich abbildet. Die Resonanz fällt bisher durchweg positiv aus und wir freuen uns, dass bereits zahlreiche Burgauer Vereine und Einrichtungen unser Angebot aktiv nutzen“, so das Stadtoberhaupt.

Die Burgau-App kann im App-Store unter dem Stichwort „Burgau meine Heimat“ kostenfrei heruntergeladen werden. (AZ)