Gelöbnis der Bundeswehr: Die kämpfende Kommunikationseinheit

Drei Monate Grundausbildung liegen hinter ihnen: Am Freitag gelobten mehr als 120 Rekrutinnen und Rekruten, ihr Land „tapfer und im Notfall mit dem eigenen Leben“ verteidigen zu wollen. Die jungen Männer und Frauen leisten aktuell ihren freiwilligen Wehrdienst im Informationstechnikbataillon 292 der Bundeswehr in Dillingen – und damit der Dienststelle, die die Informations- und Kommunikationssysteme der Bundeswehr im Einsatz betreibt. Viel Verantwortung also, wie Stabsfeldwebel Burghart betonte: „Die Kommunikation ist im Kriegsfall das A und O.“

