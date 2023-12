1,3 Millionen für den Ausbau von Burgauer Gemeindestraßen

Die Stadt Burgau wird bei der Umgestaltung von schadhaften Straßen vom Freistaat finanziell unterstützt. Die Verkehrsverhältnisse sollen wesentlich verbessert werden.

Die Stadt Burgau investiert in die Verbesserung ihrer Gemeindestraßen und erhält finanzielle Unterstützung vom Freistaat Bayern. Für den Ausbau von vier Gemeindestraßen hat Verkehrsminister Christian Bernreiter jetzt eine Förderung zugesagt: „Der Ausbau trägt wesentlich zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei – insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer. Dabei unterstützen wir die Stadt gerne und nehmen dafür gut 1,35 Millionen Euro in die Hand.“ Die Arbeiten haben im Sommer 2023 begonnen und sollen Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Die Gemeindestraßen Markgrafenstraße, Brementalstraße, Christoph-v.-Schmid-Straße und Am Herrenberg weisen einen unzureichenden Fahrbahnaufbau mit entsprechendem Schadensbild auf, heißt es in der Pressemitteilung. Der derzeitige Querschnitt sei der momentanen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen. Zudem fehle eine durchgängige Gehweg-Verbindung, die vorhandenen Abschnitte seien zu schmal. Ein Radweg existiert nicht. Die Fahrbahnbreite variiert derzeit zwischen 6,50 und 7,50 Metern. Auch ist die Entwässerung mangelhaft.

Insgesamt werden fünf Querungshilfen neu gebaut

Mit dem Ausbau erhalten die Straßen auf einer Gesamtlänge von gut 700 Metern einen frostsicheren Unterbau und eine homogenisierte Fahrbahnbreite von sieben Metern. Für den Radverkehr werden beidseits Radschutzstreifen mit 1,25 Metern Breite markiert, die Restbreite der Fahrbahn beträgt 4,50 beziehungsweise 4,75 Meter. Zudem werden beidseitig Gehwege von mindestens 1,50 bis 2,20 Metern Breite hergestellt – durch Borde von der Fahrbahn abgetrennt. Es werden außerdem insgesamt fünf Querungshilfen neu gebaut.

Die Gesamtkosten liegen bei 4,88 Millionen Euro. Hierbei unterstützt der Freistaat Bayern die Stadt mit gut 1,35 Millionen Euro Fördermitteln nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Marina Jakob, FW-Landtagsabgeordnete, freut sich über die Förderung. „Die Gemeindestraßen Markgrafenstraße, Brementalstraße, Christoph-v.-Schmid-Straße und Am Herrenberg sind in keinem guten Zustand und werden daher ausgebaut“, so Jakob.

Insgesamt erhalten Landkreise, Städte und Gemeinden in Bayern vom Freistaat jährlich rund 250 Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung ihrer Straßennetze. Dazu gehören neben der Verstärkung von Fahrbahnen und Brücken beispielsweise auch der Radwegebau, der verkehrssichere Umbau von Kreuzungen oder der Bau von Busspuren.

