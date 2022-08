14-Jähriger kommt in Burgau nach Unfallflucht zur Polizei

Erst fährt er mit seinem Fahrrad gegen ein Auto, dann flüchtet er vor seiner Verfolgerin. Dann kommt der Jugendliche zur Polizeiinspektion Burgau und gibt alles zu.

Die Polizei in Burgau ermittelt nach einer Unfallflucht. Am Donnerstagvormittag rief eine Frau bei der Polizeiinspektion Burgau an und sagte, dass ein 14-jähriger Fahrradfahrer eine Unfallflucht begangen habe. Gemäß der Zeugin ist der Radler gegen 11.30 Uhr in der Antoniusstraße in Oberknöringen unterwegs gewesen. Er habe ein Smartphone in der Hand gehalten, wodurch er abgelenkt war und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto fuhr. Der 14-Jährige habe sich nicht um den Schaden gekümmert und sei weitergefahren.

Zeugin verfolgt den flüchtenden Radler und stellt ihn

Die Zeugin verfolgte ihn bis in die Norbert-Schuster-Straße und stellte ihn dort. Er leugnete seine Unfallbeteiligung und fuhr nochmals davon. Später meldete er sich aber selbstständig bei der Polizeiinspektion Burgau und gab alles zu. Er wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. (AZ)