15-jähriger E-Scooter-Fahrer hat in Burgau fast zwei Promille Alkohol

Die Polizei hat gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet – wegen Trunkenheit im Straßenverkehr .

Ein E-Scooter ist am späten Samstagabend gegen 22 Uhr durch eine Streife der Polizei in der Bleichstraße in Burgau kontrolliert worden. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 15-jährige Fahrer stark unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von fast zwei Promille. Der 15-Jährige musste sich Blut abnehmen lassen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. (AZ)