16-Jähriger verunglückt tödlich mit dem Motorrad bei Ebersbach

Ein jugendlicher Motorradfahrer ist zwischen Ebersbach und Limbach gegen ein Schild geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Er war mit seinem Vater unterwegs.

Tragische Folgen hatte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße (Ebersbacher Straße) zwischen Limbach und Ebersbach ereignete. Ein Vater und Sohn waren mit ihren Motorrädern von Limbach in Fahrtrichtung Ebersbach unterwegs. In einer Linkskurve kam der 16-jährige Sohn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Richtungsschild, das auf die Linkskurve hinweist, ehe er und sein Motorrad in einem Maisfeld am Straßenrand zum Liegen kamen.

In einer langgezogenen Linkskurve kam der Jugendliche zu weit nach rechts und geriet mit den Rädern ins Bankett. Foto: Mario Obeser

Kriseninterventionsteam des BRK Günzburg war im Einsatz

Der junge Motorradfahrer war zunächst noch ansprechbar. Sein Zustand verschlechterte sich aber noch an der Unfallstelle so dramatisch, dass er das Bewusstsein verlor. Die Kollision war derart stark, dass trotz aller Reanimationsversuche der Jugendliche noch an der Unfallstelle verstarb. Der Kriseninterventionsdienst des BRK Günzburg wurde zur Betreuung des Vaters und eines Freundes, der den beiden mit einem Auto folgte, gerufen.

Im Einsatz waren das BRK Günzburg mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug. Eine Einsatzleiterin Rettungsdienst war ebenfalls an den Unfallort gekommen. Zudem landete am Unglücksort der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg. Die Staatsanwaltschaft bestellte einen Gutachter an die Unglücksstelle, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Freiwillige Feuerwehr Limbach sperrte die Ortsverbindungsstraße. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Burgau wurde vor Ort nicht mehr benötigt. Ebenso war die Kreisbrandinspektion Günzburg angerückt. Die Sperrung konnte gegen 20 Uhr wieder aufgehoben werden. Den Sachschaden am Motorrad gibt die Polizeiinspektion Günzburg mit rund 2000 Euro an. (AZ)