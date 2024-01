19-Jähriger prallt mit seinem Auto frontal gegen einen Baum

Ein junger Autofahrer verliert in Burgau die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und seine Mitfahrer werden leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Am Samstag gegen 12.15 Uhr hat ein 19-jähriger Fahrer eines Daimlers einen Verkehrsunfall in Burgau verursacht. Laut Polizei fuhr er die Augsburger Straße stadtauswärts. Als vor ihm ein Fahrzeug nach rechts in die Brementalstraße abbog, scherte der 19-Jährige scherte leicht nach links aus und verlor beim Zurücklenken die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen. (AZ)