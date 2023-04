20-Jähriger wird bei Unfall in Burgau leicht verletzt

Ein Autofahrer missachtet laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 23-Jährigen auf der Umgehungsstraße bei Burgau. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwochmorgen in Burgau ereignet. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, war ein 20-Jähriger kurz vor acht Uhr mit seinem Pkw von Unterknöringen kommend in Richtung Umgehungsstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er in Richtung Günzburg einbiegen. Die Polizei berichtet, dass er dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 23-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. (AZ)