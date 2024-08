24-Jähriger fährt Auto unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer Verkehrskontrolle auf der A8 bei Burgau einen 24-jährigen Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss gefahren ist. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Günzburg den 24-Jährigen, der in Richtung München unterwegs war. Da es laut Polizei bei dem jungen Mann Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum gab, wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv ausgefallen ist. Der Autofahrer räumte den Konsum von Cannabis am Vorabend ein, woraufhin die Beamten bei ihm eine Blutentnahme anordneten. Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeit mit einem Regelbußgeldsatz von 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)

