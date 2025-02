25.000 Euro für neue Ausrüstungsgegenstände nach dem Hochwasser

Beim Hochwasser im Juni 2024 fuhr die Freiwillige Feuerwehr Burgau rund 300 Einsätze. Dabei gingen einige Geräte zu Bruch. Unter anderem konnten vier Notstromaggregate, zwei Tauchpumpen, Schläuche und weitere Gerätschaften nach der Flut nicht mehr genutzt werden. „Wir haben gesehen, was die Rettungskräfte von Feuerwehr, THW, Rotem Kreuz und anderer Organisationen mit ihren freiwilligen Helfern beim Jahrhunderthochwasser geleistet haben. Das war teils „übermenschlich“, sagt Thomas Horny. Der Versicherungsfachmann aus Burgau, der gemeinsam mit seinem Partner Jan Titze eine seit 25 Jahren bewährte Allianz-Generalvertretung führt, übergab dem Feuerwehrverein Burgau jetzt einen Scheck in Höhe von 25.000 Euro. Damit konnten die Floriansjünger neues Gerät beschaffen.

Unter anderem wurden damit drei Hochwassertauchpumpen mit einer Leistung von 600 Litern pro Minute sowie eine Drohne mit Kamera und Wärmebildkamera gekauft. Außerdem soll noch ein Boxwallsystem dazukommen. Das ist ein mobiler Hochwasserschutz, der speziell für den Schutz von Gebäuden entwickelt wurde. Die Allianz-Gruppe spendete deutschlandweit insgesamt 1,5 Millionen Euro an die verschiedensten Hilfsorganisationen. Thomas Horny und Jan Titze setzten sich dafür ein, dass die Spende von 25.000 Euro an die Feuerwehr Burgau geht. „Wir haben bei dieser Katastrophe gesehen, wie schnell man die Hilfe anderer brauchen kann und dass wir solche Ereignisse nur gemeinsam meistern können. Diese Zusammengehörigkeit müssen wir pflegen. Wenn man Hilfe benötigt, dann sollte man auch dazu bereit sein, Hilfe zu geben. Wir wollen das mit dieser Spende tun“, so Horny. Gemeinsam mit den Kollegen ihrer Burgauer Agentur bearbeiten Horny und Titze rund 150 Hochwasser-Schadensfälle mit rund 1000 betroffenen Menschen. Binnen 14 Tagen nach der Hochwasserkatastrophe wurden nahezu alle Schäden erstbesichtigt und die Regulierung konnte mit Hochdruck und unter selbstlosem Einsatz der Mitarbeiter anlaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau bedankte sich bei den Versicherungsspezialisten für die großzügige Spende. „Mit den neuen Geräten und dem Boxwallsystem sind wir jetzt noch besser ausgestellt. So können wir im Hochwasserfall den Menschen noch effektiver helfen“, erklärt der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Burgau, Elmar Baumeister. (ulan)