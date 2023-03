26-Jähriger fährt in Burgau alkoholisiert Auto

Ein betrunkener Autfahrer wurde in der Burgauer Dieselstraße kontrolliert. Nach Angaben der Polizei muss er unter anderem mit einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Beamte der Polizeiinspektion Burgau kontrollierten den Verkehr am Freitagabend in der Burgauer Dieselstraße. Dabei stellten sie bei einem 26-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und der Betroffene erhielt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Er muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. (AZ)