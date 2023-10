26-Jähriger schläft auf der A8 am Steuer ein und prallt gegen Lkw

Ein Autofahrer schläft am Montagmorgen auf der A8 Richtung Stuttgart am Steuer ein und fährt einem Lkw auf. Der 26-Jährige wird leicht verletzt.

Ein 26-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Pkw auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Wie die Verkehrspolizei berichtet, schlief der 26-Jährige am Steuer ein und fuhr einem vor ihm fahrenden Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen bezifferten die Verkehrspolizisten aus Günzburg gesamt auf etwa 30.000 Euro. Aufgrund des körperlichen Mangels des 26-Jährigen leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)