30-Jähriger mit mehr als zwei Promille auf E-Scooter in Burgau unterwegs

Die Polizei hat am Montagabend einen 30-Jährigen erwischt, der mit zwei Promille E-Scooter gefahren ist. Die Beamten kontrollierten ihn, da er auf dem Radweg in der Augsburger Straße ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Neben der fehlenden Versicherung stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter-Fahrer erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sie ordneten eine Blutentnahme an. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

