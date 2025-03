Die 31. Kegel-Stadtmeisterschaft der Feuerwehren Burgaus und der Stadtverwaltung fand in Wendel's Keglerhof statt. Insgesamt nahmen zwölf Teams, bestehend aus den Feuerwehren Burgau, Oberknöringen, Unterknöringen, Großanhausen, Limbach und der Stadtverwaltung Burgau teil. Ein Highlight des Abends war die Ehrung des langjährigen Organisators der Veranstaltung, Markus Müller. Mit seiner Tatkraft ist die Kegel-Stadtmeisterschaft zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Feuerwehren und der Stadt geworden. Die Veranstaltung bot nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch Gelegenheit zum geselligen Austausch unter den Feuerwehren und den Teilnehmern der Stadtverwaltung. In der Erwachsenenwertung konnte sich die Feuerwehr Limbach I durchsetzen. Mit einer hervorragenden Leistung erzielte das Team stolze 996 Holz und sicherte sich somit den ersten Platz. Die Feuerwehr Burgau II zeigte ebenfalls eine starke Leistung und erreichte den zweiten Platz mit 797 Holz. Auf dem dritten Platz landete die Feuerwehr Unterknöringen II mit 778 Holz. Auch die Einzelwertungen wurden gebührend geehrt: Die beste Keglerin des Turniers war Daniela Kugler (Feuerwehr Unterknöringen) und erzielte stolze 161 Holz. Der beste Kegler, Johannes Hindelang (Feuerwehr Limbach), konnte mit einer herausragenden Leistung von 250 Holz glänzen. Bei den Jugendmannschaften war die Feuerwehr Großanhausen die erfolgreichste und sicherte sich mit 565 Holz den Sieg in der Jugendwertung. In der Einzelwertung erzielte die beste Jugendkeglerin, Leni Kischkat (Feuerwehr Unterknöringen), 134 Holz, während der beste Jugendkegler, Jakob Kugler, ebenfalls Feuerwehr Unterknöringen, auf 155 Holz kam. Die Feuerwehren bedanken sich beim Ersten Bürgermeister Herrn Martin Brenner als Schirmherr und bei den Spendern, die die Veranstaltung großzügig unterstützten und somit dazu beitrugen, dass die 31. Kegel-Stadtmeisterschaft erneut ein voller Erfolg wurde.

