44-Jährige wird bei Verkehrsunfall in Burgau verletzt

Weil ein Autofahrer in Burgau die Vorfahrt missachtet hatte, kam es zu einem Unfall, bei dem eine andere Autofahrerin verletzt wurde.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Montagmorgen in Burgau. Gegen 8 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf der Josef-Zech-Straße unterwegs und wollte am Zollberg nach links in Richtung Burgau abbiegen.

Er übersah ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das von einer 44-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Die 44-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt. (AZ)