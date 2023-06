48-Jährige bekommt Faustschlag ins Gesicht

Ein 20-Jähriger lässt in der Sonntagnacht in Burgau die Fäuste sprechen. Zeugen können ihn festhalten. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen ist eine 48-jährige Frau von einem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 2.50 Uhr in der Stadtstraße in Burgau. Die Frau bekam einen Faustschlag eines 20-Jährigen ab und klagte über Schmerzen in der linken Gesichtshälfte.

Anwesende Zeugen konnten den Mann am Verlassen der Tatörtlichkeit hindern. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst behandelt. (AZ)