66-Jähriger mit 1,4 Promille im Auto im Landkreis Günzburg unterwegs

Bei einer Streife wurden die Polizeibeamten der Inspektion Burgau auf einen Autofahrer aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass dieser mit 1,4 Promille unterwegs war.

Bei einer Routinekontrolle hat die Streife der Polizeiinspektion Burgau am Montag kurz nach Mitternacht bei einem Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test an einem Alkomaten zeigte nach Angaben der Polizei beim Fahrer einen Wert von etwa 1,4 Promille an.

Die Polizei Burgau unterbindet die Weiterfahrt wegen Trunkenheit

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 66-Jährigen eingeleitet. (AZ)