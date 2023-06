84-Jährige vermisst: Burgauer Polizei findet Frau bei Suchaktion

Eine 84-jährige Frau wollte in Ettenbeuren spazieren gehen und taucht nicht mehr auf. Ihre Tochter meldet sie als vermisst. Sogar ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Mit zwei vermissten Personen hatte es die Burgauer Polizeiinspektion am Dienstag zu tun. Gegen 14 Uhr meldete die Tochter ihre 84-jährige Mutter in Ettenbeuren als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, sollte die Frau auf Anraten ihres Arztes Spaziergänge unternehmen. Diesem Rat kam sie am Dienstag nach. Die Tochter hatte auch schon auf entsprechenden Wegen nachgesehen, konnte ihre Mutter jedoch nicht finden. Daraufhin meldete sie dies der Inspektion in Burgau.

Die Beamten dort zogen Kräfte zusammen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau wegen der großen Hitze gesundheitliche Probleme haben könnte. Zur Unterstützung forderten die Beamten auch einen Polizeihubschrauber an. Dieser konnte jedoch glücklicherweise wieder umdrehen, da die Tochter, die sich an der Suche beteiligt hatte, ihre Mutter im Wald östlich von Ettenbeuren antraf. Vorsorglich wurde die Seniorin zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner des Kreisaltenheims kehrt nicht zurück

Am Abend wurde von Bediensteten des Kreisaltenheimes dann ein Bewohner als abgängig gemeldet. Der Mann war offenbar von einem Besuch in Günzburg nicht zurückgekehrt. Noch während der polizeilichen Aufnahme am Telefon stellte eine bereits verständigte Streife der Polizei Burgau den Mann in der Mühlstraße fest. Kurzerhand brachte die Streife den Mann zurück in das Altenheim. (AZ)