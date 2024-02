87-Jährige rammt in Burgau mehrere Autos

Eine Rentnerin gerät bei Burgau mehrfach in den Gegenverkehr und stößt mit mehreren Autos zusammen. Sie selbst verliert dabei einen Reifen an ihrem Auto.

Eine Unfallfahrt mit hohem Sachschaden hat am vergangenen Freitagnachmittag eine 87-Jährige in Burgau hingelegt. Laut Polizei fuhr die Frau am Nachmittag von der Ulmer Straße in die Industriestraße. Im Verlauf der Fahrt ereigneten sich diverse Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern, bei denen insgesamt zwei weitere Fahrzeuge sowie ein mitgeführter Anhänger beschädigt wurden.

Laut der Aussagen von unbeteiligten Zeugen kam die 87-Jährige mit ihrem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch es zu den Beschädigungen kam. Durch die Zusammenstöße verlor die 87-Jährige den linken vorderen Reifen und fuhr noch ein kurzes Stück auf einer Felge weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)