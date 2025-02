A8: Bei Tempo 170 platzt der Hinterreifen

Glück im Unglück hatte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer, dem auf der A8 bei hoher Geschwindigkeit ein Reifen an seinem Wagen geplatzt ist. Laut Polizei war der 60-Jährige in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihm bei einer Geschwindigkeit von etwa 170 km/h auf Höhe Burgau der hintere rechte Reifen platzte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke, dann gegen die mittlere Betongleitwand und schleuderte anschließend zurück zur rechten Schutzplanke.

Schließlich kam das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am Pkw Totalschaden. Auch die Schutzplanken wurden beschädigt. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg schätzt den Sachschaden auf etwa 23.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Burgau alarmiert. Sie sperrte die Fahrbahn bis zur Abschleppung des Fahrzeugs, während der rechte Fahrstreifen für den Verkehr freigehalten wurde. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)