Abschied von der Mittelschule Burgau

Mit einer feierlichen Entlassfeier wurden vor Kurzem die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Mittelschule Burgau verabschiedet. In einer stimmungsvollen Veranstaltung, begleitet von Musik des Schulchors sowie der Musik AG, unterhaltsamen Videos und inspirierenden Reden, blickte die Schulgemeinschaft auf die gemeinsame Schulzeit zurück. Abgerundet wurde der Abend durch ein buntes Buffet der Schülerfirma „Schuliano“ und leckere Cocktails, gespendet und gemixt vom Elternbeirat.

Auch in diesem Jahr fand im Rahmen der Entlassfeier die Ehrung der Jahrgangsbesten statt. Dies waren in der Klasse 9a Konstantin Bayer, in der Klasse 9b Adonis Bajrami und in der Klasse 10aM die Schülerinnen Eliza Bajraj und Avin Nasr. Fabian Kempfle vom Partnerunternehmen der Schule, Robatherm, überreichte diesen ein Geschenk. Bereits in einer Verleihung des Rotary-Clubs am Mittwoch wurden die Projektbesten Franziska Stanger (Klasse 9b) und Eliza Bajraj (Klasse 10aM) mit einem Geldpreis belohnt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!