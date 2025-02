Absolutes Halteverbot soll in Burgau für Sicherheit sorgen

Eine Anwohnerin der Kochstraße hat sich gegenüber der Stadt Burgau für ein absolutes Halteverbot in der dortigen Stichstraße ausgesprochen, da Rettungsdienst und Feuerwehr im Ernstfall Probleme hätten, dort zum Einsatzort zu kommen. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Bau- und Umweltausschuss mit dem entsprechenden Verbot. Stadtbaumeister Werner Mihatsch erläuterte, dass häufig Anwohner oder auch Besucherinnen, die in der nahegelegenen Innenstadt einkaufen gehen, die entsprechende Straße zuparken würden. Das behindere den Rettungsweg.

Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr Burgau sprachen sich außerdem dafür aus, dass neben dem absoluten Halteverbot auch Zusatzschilder mit der Aufschrift „Feuerwehranfahrtszone“ angebracht werden sollen. Und auch die Polizei Burgau ist in dieser Angelegenheit involviert. In einer Stellungnahme sprach sich die Inspektion für das Vorhaben aus. Schließlich stimmten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses einstimmig dafür, in der Stichstraße der Kochstraße ein absolutes Halteverbot inklusive der Zusatzbeschilderung anzuordnen.