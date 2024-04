Burgau

vor 17 Min.

Vernissage: Ein "Gemischtes Doppel" stellt im Therapiezentrum aus

Plus Wie Künstlerinnen sich ergänzen, zeigt die Ausstellung von Roswitha Glogger und Brigitte Förster: Im Duett, nicht im Duell, wirken ihre Werke im Therapiezentrum Burgau.

Von Ralf Gengnagel

Einträchtig hängen die Bilder der beiden Malerinnen nebeneinander. Jedes ist ein Unikat und in jedem lassen sich Besonderheiten und Details entdecken. Und das, ohne ein Duell im Duett zu sein, wie schon der Titel der Ausstellung "Zusammenkunst – zwei Künstlerinnen im Duett" verrät. Am Freitag, 19. April, um 18 Uhr geben sie bei einer Vernissage im Foyer des Therapiezentrums ihren abstrakten Kunstwerken einen Raum. Doch wie entstehen überhaupt Gemälde mit abstrakter Kunst?

Das "Duett" im Therapiezentrum lässt bei aller Individualität der Themen erkennen, dass hier der gleiche Geist zueinandergefunden hat. Die beiden 73-Jährigen malen schon seit Jahrzehnten. Brigitte Förster erzählt, wie bei ihr alles mit Seidenmalerei angefangen habe: "Tagsüber arbeitete ich im Landratsamt, zu Hause bemalte ich Seide und konnte so am besten abschalten." Seidenmalerei sei dann irgendwann mal "out" gewesen, erinnert sie sich und daran, dass sie etwas Neues ausprobieren wollte. Es war ein Vhs-Kurs über Acrylfarben: "Da bin ich mit Rosi zusammengekommen", erzählt Förster, wie sich die beiden Künstlerinnen überhaupt über den Weg gelaufen sind. "Wir haben uns auf Anhieb verstanden" ergänzt Glogger, man habe die gleiche Leidenschaft für Farbe und fürs Gestalten. "Im Tennis würde man sagen, wir sind ein gemischtes Doppel", merkt Förster an.

