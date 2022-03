Burgau

vor 18 Min.

Afra Schlagl hört auf: Wie es mit der Drogerie "Alkobu" in Burgau weitergeht

Afra Schlegl geht mit 71 Jahren jetzt in den Ruhestand. Ihre Drogerie "Alkobu" in Burgau übergibt sie an Andreas Feil. Er wird das Geschäft an neuer Stelle weiterführen.

Plus Jahrzehntelang ist sie das Gesicht des Geschäfts an der Burgauer Stadtstraße in der Innenstadt gewesen. Ende März geht sie in den Ruhestand. Doch der Laden keineswegs.

Von Christian Kirstges

Der Name "Alkobu" und was dahinter steht, ist in Burgau eine Institution. Die Abkürzung steht für "Alfred Kohler Burgau", den Gründer des Geschäfts. Im Jahr 1951 wurde es eröffnet und hat seither seine Standorte innerhalb der Stadt gewechselt. Seit 1966 ist Afra Schlagl ein Teil davon. Ihre Lehre machte sie noch, als "Alkobu" im heutigen Rot-Kreuz-Laden beheimatet war. Seit 1989 sind die Räume etwas weiter die Stadtstraße rauf der Anlaufpunkt für alle, die eine Drogerie suchen - dabei gibt es hier weit mehr. Schlagl übernahm den Betrieb im Jahr 2000. Und Ende März geht sie nun in den Ruhestand. Mit 71 Jahren. Für viele Burgauer fühle es sich so an, als gehe eine Institution zu Ende, sagt sie, wenn sie von den Reaktionen der Kundschaft erzählt. Aber auf der anderen Seite gebe es allen Grund, sich zu freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen