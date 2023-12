Aggressiver Bewohner in Arbeiterunterkunft schlägt Mitbewohner

Auch gegenüber den Polizeibeamten soll sich der 28-Jährige aggressiv verhalten haben. Erst nüchtern durfte er die Dienststelle verlassen.

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr ist es in einer Arbeiterunterkunft in der Augsburger Straße zu einer Sachbeschädigung und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Bewohner hatte laut Polizeibericht einen Spiegel und eine Fensterscheibe zerstört. Zudem hatte er auf dem Laminatfußboden einen kleinen Brand gelegt. Als die Beamten der Polizei Burgau eintrafen, schlug sich der Mann im Treppenhaus mit einem Mitbewohner gegenseitig. Um eine weitere Eskalation zu unterbinden, nahmen die Beamten der Polizei Burgau nach eigener Angabe den 28-Jährigen in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die beiden Polizeibeamten. In der Dienststelle selbst spuckte der alkoholisierte Mann zwei Polizeibeamten unmittelbar ins Gesicht. Ein Richter ordnete die Blutentnahme bei dem 28-Jährigen an. Der Mann konnte am nächsten Morgen die Dienststelle im nüchternen Zustand wieder verlassen. Die Polizei leitete gegen den 28-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren ein. (AZ)