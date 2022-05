Burgau

07:00 Uhr

"Alkobu" in Burgau ist jetzt "Rockoli und Röschen" – im Gebäude nebenan

Plus Andreas Feil bietet in seinem Geschäft in Burgau viele Produkte an, die dem Wohlbefinden zuträglich sein sollen. Aber das ist noch lange nicht alles.

Von Peter Wieser

Elf Wochen wurde umgebaut, an diesem Freitag ist Eröffnung – aber nicht im ehemaligen Gebäude in der Burgauer Stadtstraße 27, wo bis vor Kurzem Afra Schlagl das "Alkobu" (die Buchstaben stehen für Alfred Kober, Burgau) betrieben hatte. An die Tradition dieses Geschäfts wird ein Gebäude weiter angeknüpft. Unter diesem Dach befand sich unter andrem der Lebensmittelmarkt Stocker. „Rockoli und Röschen“ – das ist eine Mischung aus 70er-, 80er-Jahre-Rock 'n' Roll und der Zartheit einer Rose – jedenfalls, was den Namen des "Reform-Depots" mit seinem breit gefächerten Produktportfolio anbelangt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen