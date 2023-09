Alkoholisierter Fahrer scheitert in Burgau am Ausparken

Ein Pkw-Fahrer stieß beim Ausparken mehrmals an ein anderes Auto. Nach Eintreffen der Polizei stellten diese schnell den Grund fest: Er war betrunken.

Am Dienstagmittag hat ein Kunde eines Verbrauchermarktes in der Ulmer Straße einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer bei der Polizei gemeldet. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, hatte dieser versucht, aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß er dreimal leicht gegen ein anderes Fahrzeug. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Autofahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Angaben der Polizei einen Wert von knapp über 2,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. (AZ)