Alkoholisierter Fahrradfahrer kurvt in Schlangenlinien durch Burgau

Mehr als zwei Promille Alkohol hatte ein Fahrradfahrer im Blut, als er am Sonntagabend von einer Polizeistreife in Burgau angehalten wurde.

Gegen 20.30 Uhr fiel am Sonntag einer Streife der Polizeiinspektion Burgau ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Der Mann war auf der Augsburger Straße unterwegs. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von mehr als zwei Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und verwahrten das Fahrrad. Im Anschluss schickten die Beamten den Mann nach Hause. (AZ)