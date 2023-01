Burgau

vor 32 Min.

Altpapiercontainer geht in Burgau in Flammen auf

Ein Altpapiercontainer in der Remsharter Straße in Burgau hat am Freitag gebrannt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Artikel anhören Shape

Ein Altpapiercontainer in der Remsharter Straße in Burgau hat am Freitagabend gebrannt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Was war die Brandursache?

Ein aufmerksamer Passant meldete am Freitag gegen 21.05 Uhr bei der Polizeiinspektion Burgau, dass der Altpapiercontainer in der Remsharter Straße am dortigen Skaterplatz in Flammen steht. Die Feuerwehr Burgau konnte den Brand schnell löschen. Laut Polizeiangaben wurde der Container allerdings komplett zerstört. Die Polizei in Burgau sucht nach Zeugen Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Es wird von einem eingeworfenen Silvesterböller als Brandursache ausgegangen. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/9690-0 in Verbindung zu setzten. (AZ)

Themen folgen