Am Bahnhof Burgau Messer gezogen: 19-Jähriger an beiden Armen verletzt

Anwohner finden in Burgau einen blutenden Mann auf der Straße, der flüchtet. Die Polizei findet ihn, nicht aber die Unbekannten, die ihn verletzt haben.

Ein 19-jähriger Mann ist am Freitagabend von Anwohnern der St.-Martin-Straße blutend auf der Straße gefunden worden. Nachdem diese die Rettungsleitstelle alarmiert hatte und eine Besatzung eines Rettungswagens den Mann versorgen wollte, stieg er laut Polizeibericht kurzerhand auf sein Fahrrad und fuhr davon. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fahndeten nach dem verletzten Mann.

Die Polizei griff ihn schließlich auf dem Radweg zwischen Burgau und Günzburg auf. Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor auf dem Gelände des Bahnhofs Burgau zu einem Streit zwischen dem Verletzten und zwei bislang unbekannten Männern gekommen. Einer der Männer zog dabei ein Messer und verletzte damit den 19-Jährigen an beiden Oberarmen. Danach flüchtete der Verletzte mit seinem Fahrrad.

Nach Stichverletzungen muss 19-Jähriger im Krankenhaus versorgt werden

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu den Tätern dauern an. Der Mann erlitt laut Polizei oberflächige Stichverletzungen an beiden Armen, die im Krankenhaus Günzburg versorgt werden mussten. Danach wurde er wieder entlassen. Da der Verletzte alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit seinem Fahrrad unterwegs war, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen die zwei bislang unbekannten Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Streit am Bahnhof Burgau beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)