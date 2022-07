Burgau

Am Kirchplatz in Burgau wird vor der Mädchenschule das Pflaster angepasst

Plus Das Gebäude der ehemaligen Mädchenschule wird saniert und fügt sich stilvoll in den Kirchplatz ein. Warum nun dort das Pflaster entfernt und wieder eingesetzt werden muss.

Von Ralf Gengnagel

Das Gebäude der ehemaligen Mädchenschule an der Stadtstraße steht neben der Stadtpfarrkirche an exponierter Stelle und zählt zu den geschichtsträchtigen und markanten Gebäuden im Stadtkern. In das denkmalgeschütze Gebäude wird derzeit neues Leben eingehaucht. Aber nicht nur am – und im – Gebäude gibt es Veränderungen, auch der Vorplatz mit Pflasterbelag wird angepasst, entschied der Bauausschuss der Stadt Burgau.

