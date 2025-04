Angebranntes Essen löst Alarm aus: Feuerwehr rückt an

Ein Anwohner der Straße „Im Unteren Brühl“ in Burgau hat am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr die Feuerwehr gerufen. Er bemerkte Rauch in den Treppenhäusern des Gebäudes, in dem er wohnte. Laut Polizei stellte die Feuerwehr am Einsatzort fest, dass der Rauch aus einer Wohnung kam. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. In einer Wohnung fanden die Feuerwehrleute einen Topf mit Essen, der auf dem Herd vergessen worden war. Der Bewohner hatte das Essen zum Erhitzen auf den Herd gestellt und war dann aus der Wohnung gegangen, ohne den Herd auszuschalten.

Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und das Treppenhaus, es wurde niemand verletzt. Doch der Bewohner zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und äußerte sich aggressiv. Aus diesem Grund, so berichtet die Polizei, wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach den Brandschutzbestimmungen eingeleitet. Die Feuerwehr Burgau war mit 25 Einsatzkräften dort. (AZ)