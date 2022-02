Angerwiesen als Herzstück: So soll Burgau vom Hochwasserschutz profitieren

Plus Burgau soll künftig vor starkem Hochwasser geschützt werden. Dabei soll die Mindel auch erlebbarer werden. Ideen dafür wurden nun dem Stadtrat vorgestellt.

Bislang leben die Burgauerinnen und Burgauer eher neben statt mit der Mindel. Der Fluss fließt zwar durch die Stadt, wirklich ins Stadtbild integriert ist er aber nicht. Das soll sich ändern, wenn der Hochwasserschutz umgesetzt wird. Erste Ideen gibt es bereits. Doch jetzt wurde ein Konzept ausgearbeitet, wie das funktionieren kann. Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger vom Planungsbüro Eger & Partner hat ihn dem Stadtrat präsentiert. Er war bereits beim prämierten Dorfzentrum Mönstetten beteiligt gewesen.