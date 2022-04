Anwohner in Burgau beleidigt Schüler der Mittelschule

Erst beleidigt der Mann aus seinem Fenster Schülerinnen und Schüler, später auch die Polizeibeamten. Die fanden schließlich Marihuana bei ihm.

Ein Anwohner hat erst Schülerinnen und Schüler, dann Polizeibeamte in Burgau beleidigt. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Burgau in die Kapuzinerstraße gerufen. Ein Mann hatte, so berichtet es die Polizeiinspektion in Burgau, von seinem Fenster im ersten Stock offenbar ohne Anlass Schüler der Mittelschule beschimpft. Als die eintreffenden Beamten den Sachverhalt klären wollten, hat er auch diese unflätig beleidigt.

Polizeibeamte finden Marihuana in der Wohnung des Mannes

Beim Feststellen der Personalien nahmen die Polizeibeamten Marihuanageruch in der Wohnung des Mannes wahr. Auf Nachfrage händigte der Mann dann eine geringe Menge des Rauschmittels aus. Die Beamten nahmen den Mann vorübergehend fest und entließen ihn nach beendeter Anzeigenaufnahmen wieder. (AZ)