Auf dem TSV-Gelände werden Fitness-Stationen gebaut

Plus Offingen hat bereits solche Fitnessgeräte im Freien. Jetzt zieht die Stadt Burgau nach. Was für die Stadt infrage kommt und was das Ganze überhaupt kosten darf.

Von Walter Kaiser

Bewegung und gemäßigte sportliche Aktivitäten können nicht schaden. Getreu diesem Motto wird die Stadt Burgau auf dem Gelände des TSV an der Remsharter Straße sogenannte Outdoor-Fitnessstationen bauen lassen. Bereits demnächst wird ebenfalls auf dem TSV-Gelände ein Streetball-Feld angelegt – beides in Absprache mit dem Sportverein, wie Bürgermeister Martin Brenner im Stadtrat erklärte.

