Burgau

vor 33 Min.

Auf den Spuren bekannter Krippenbauer und Figurenschnitzer der Markgrafenstadt

Der Nachbau der Krippenfreunde Burgau steht in der Loretokapelle an seinem Bestimmungsort.

Plus In der Loretokapelle steht der Nachbau einer historischen Haisch-Krippe. Die heilige Familie besteht aus Wiegel-Figuren. Doch wer genau waren diese Krippenbauer?

Von Ralf Gengnagel

Seit Weihnachten steht sie dort, wo sie auch hingehört. Zwar nicht als Original, aber als ein originalgetreuer Nachbau. Die Rekonstruktion der historischen Krippe von Anton Haisch hat ihren Platz in der Loretokapelle gefunden. Die Burgauer Krippenfreunde haben in den vergangenen zwei Jahren das marode Original des Burgauer Krippenbauers mühevoll und in unzählig vielen Arbeitsstunden nachgebaut, weil dieses nicht mehr zu retten war. Betrachtet werden können neben dem Nachbau der Haisch-Krippe auch besondere Figuren, die ebenfalls aus der Hand eines Burgauers stammen. Johann Wiegel stellte sie her. Doch wer sind die beiden Krippenbauer und was weiß man heute noch über sie?

Man muss kein Schreiner oder Tischler sein, um eine Krippe bauen zu können. Auch eine eingerichtete Hobbywerkstatt ist nicht zwingend nötig. Dass dem so ist, zeigen die Krippenbauten von Anton Haisch. "Im schwäbischen Krippenparadies wird Anton Haisch zu Recht als einer der besten Krippenbauer seiner Zeit genannt", erklärt Irmgard Gruber-Egle, die Vorsitzende des Historischen Vereins Burgau. Haisch-Krippen fanden ihren Weg bis über die Landkreisgrenzen hinaus und gelten heute als Rarität. Anton Haisch kam 1881 in Burgau auf die Welt und war gelernter Bäckermeister. Nur wenige Schritte außerhalb des Stadttores lag der "Torbäck", erläutert Gruber-Egle.

