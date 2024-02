Auffahrunfall am Kreisverkehr bei der Pyrolyse Burgau

Eine Frau hält mit ihrem VW im Kreisverkehr an. Als eine nachfolgende Fahrerin rechts an ihr vorbei will, fährt die VW-Fahrerin auch los. Es kommt zum Unfall.

Ein Unfall hat sich am Samstag um 13 Uhr an dem Kreisverkehr bei der Pyrolyse Burgau ereignet. Eine 48-Jährige hielt laut Polizeibericht am Kreisverkehr mit ihrem VW an. Der nachfolgenden 75-jährige Fahrerin eines Peugeot blieb der VW vor ihr zu lange stehen, so die Beamten. Deswegen fuhr sie rechts an dem VW vorbei. In diesem Moment fuhr dann die 48-Jährige los. Durch den folgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. (AZ)