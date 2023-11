Burgau/Augsburg

18:00 Uhr

Lehrstuhl für Neurorehabilitation kommt ins Therapiezentrum Burgau

Für den Therapieerfolg müssen Patienten so früh wie möglich aus dem Bett geholt und in eine senkrechte Körperposition gestellt werden.

Plus Die Universität und das Uniklinikum Augsburg schließen eine Kooperation mit dem Therapiezentrum. Ein Leuchtturmprojekt, das auch die regionale Wirtschaft fördert.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

In Deutschland gibt es 36 Universitätskliniken. Dort existierten bis dato so gut wie keine eigenständigen Lehrstühle für Neurorehabilitation, sagt Stefan Graf, Geschäftsführer des Therapiezentrums Burgau. Kürzlich besiegelten die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg, das Universitätsklinikum Augsburg und das Therapiezentrum Burgau eine gemeinsame Stiftungsprofessur für Neurorehabilitation. Damit gehört die Fachklinik in der Markgrafenstadt zu einem der wenigen Orte in Deutschland, die auf diesem Gebiet Forschungsarbeit betreiben. Die Gründung des Stiftungslehrstuhls komme einem bundesweiten Leuchtturmprojekt gleich, betont Graf. Die Zusammenarbeit verbessere nicht nur die Lebensqualität der Patienten, sie könne auch positive Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort in der Region haben.

Das Leben eines Menschen kann sich nach einem Unfall, einem Sturz oder einem Hirnschlag innerhalb weniger Sekunden schlagartig verändern. Manchmal sind erst wenige Tage oder Wochen vergangen, wenn Betroffene in das Therapiezentrum Burgau verlegt werden. Wie das Leben nach solch einem Schicksalsschlag weitergehen wird, hängt maßgeblich von den Erfolgen der Rehabilitation ab. Und trotzdem sei das Gebiet der Neurorehabilitation an den Unikliniken, wo Forschung und Lehre stattfindet, bisher in Deutschland fast vollständig übersehen worden, sagt Graf. Sowohl die Ausbildung von Medizinstudentinnen und -studenten als auch die Erforschung bestmöglicher Behandlungsmethoden sind deswegen bei Weitem nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnten. "Das Therapiezentrum hat Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet und besitzt als gemeinnützige Klinik nicht nur die Erfahrung, um das Gebiet thematisch voranzubringen, sondern auch die notwendige Glaubwürdigkeit. Wir fühlen uns daher in besonderer Weise verpflichtet, das Gebiet der Neurorehabilitation auch wissenschaftlich weiterzuentwickeln", stellt Graf fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen