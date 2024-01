Burgau

Aus dem Elektro-Riethmüller-Haus in Burgau wird ein Wohlfühlhaus

Plus In das alte Elektro-Riethmüller-Haus in Burgau ist jetzt „Das Bienenhaus“ eingezogen. Wer hinter dem Projekt steckt und was sich hinter dem Namen verbirgt.

Von Peter Wieser

Was passiert mit dem Riethmüller-Haus in der Burgauer Käppelestraße 9? Viele hatten sich das gefragt, nachdem Elektro Riethmüller, das Fachgeschäft, das sich zuvor dort befand, 2015 geschlossen hatte. Dann tat sich wenig – bis Christian Doll vor fünf Jahren das Gebäude erwarb und eine lange Umbauphase erfolgte. „Das Bienenhaus“ steht an der Fassade hin zur Straße. Was ist das Bienenhaus und was verbirgt sich hinter der Bezeichnung?

Der Gedanke des Besitzers war, das neu erworbene Gebäude, wo früher die Gaststätte „Zum Grünen Baum“ stand, als eine Art lebendiger Mittelpunkt und Begegnungsstätte in Burgau zu nutzen: „Zum grünen Traum“ – ein Haus für Kontakte und Begegnungen und um sich in angenehmer Atmosphäre für Gespräche zu treffen, sollte es sein. Jeder Gast kann klarstellen: „Das bin ich und ich will einfach nur sein.“

