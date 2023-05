Aus dem Nichts: Erwachsener gibt 15-Jährigen eine Kopfnuss

Ein Jugendlicher berichtet der Polizei, dass ein Erwachsener ihm vermeidlich grundlos eine Kopfnuss gegeben und ihn getreten habe. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend bei der Polizei in Burgau eine Anzeige erstattet. Er habe sich gegen 21 Uhr am Sportgelände an der Remsharter Straße aufgehalten. Wie die Polizei berichtet, hätte ihm dann ein Erwachsener grundlos eine Kopfnuss gegeben und ihn getreten. Was der Grund für die Schläge und Tritte war, ermitteln die aufnehmenden Beamten nun. Der Junge blieb unverletzt. (AZ)