Aus des Geldautomaten in Burgau kommt früher als gedacht

Der Geldautomat in der Stadtstraße in Burgau wird in wenigen Tagen abgebaut. An der Glastür vor der SB-Filiale prangt ein Zettel, der das Ende für den 31. Januar ankündigt. Laut dem Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Donau-Mindel Alexander Jall ist dieser Termin jedoch zu kurzfristig, weshalb der Abbau zeitnah in der kommenden Woche erfolgen soll. Die Entscheidung, dass die SB-Filiale geschlossen wird, kommt für viele schneller als gedacht. Noch vor wenigen Wochen, bei der Eröffnungsfeier der neuen Hauptgeschäftsstelle, hieß es vonseiten der Markgrafenstadt und der Genossenschaftsbank, dass man im Gespräch bleibe.

