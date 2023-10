Burgau

06:15 Uhr

Aus Musikzentrum wird Musikschule: Das hat Folgen für die Schüler

Plus Die Stadt Burgau hat dem ehemaligen Musikzentrum Mindeltal die öffentliche Aufgabe als "Musikschule" übertragen. Damit könnte auch der Unterricht teurer werden.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Musizieren – für sich, in der Familie, in Musikvereinen, in der Kirche oder in vielfältigen Gruppen – dafür bilden Musikschulen Schülerinnen und Schüler jeden Alters aus. Die öffentliche Musikschule nimmt einen Auftrag kommunaler Daseinsvorsorge wahr. Im August wurde aus dem Musikzentrum Mindeltal die Musikschule Mindeltal. Damit der Verein offiziell die öffentliche Aufgabe "Musikschule" ab November erfüllen kann, ist eine Übertragung dieser Aufgabe seitens der Kommunen notwendig. Das hat auch Auswirkungen auf den privaten Musikunterricht.

Der Stadtrat Burgau beschloss einstimmig, der Musikschule Mindeltal die öffentliche Aufgabe zu übertragen und den Zuwendungen bezüglich einer interkommunalen Musikschule in der Stadt Burgau und den Märkten Burtenbach und Jettingen-Scheppach zuzustimmen. Darüber hinaus sei vorgesehen, so Bürgermeister Martin Brenner ( CSU), den Musikunterricht für ortsansässige Schülerinnen und Schüler zu einem günstigeren Preis anbieten zu können. Das dadurch entstehende Defizit soll durch Zuwendungen der drei Kommunen gedeckt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen