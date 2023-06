Burgau

Ausgewandert vor 40 Jahren: Australien zum Leben, Burgau im Herzen

Brigitte Schwarz (rechts) ist vor 40 Jahren von Burgau nach Australien ausgewandert. Jede Woche telefoniert sie via Whatsapp mit ihrer 88-jährigen Schwester Rita Wagner, die in Burgau geblieben ist. Deren Sohn Hans hilft ihr mit der Technik.

Plus Brigitte Schwarz ist vor vier Jahrzehnten nach Adelaide ausgewandert. Jetzt wird sie 77. Über ihre alte Heimat weiß sie bestens Bescheid – dank Internet und ihrer Schwestern.

Von Heike Schreiber

Wie mühsam und aufwendig doch vor ein paar Jahrzehnten die Kommunikation zwischen Burgau und Adelaide noch war: Auf einen Brief, den Brigitte Schwarz in Australien abgeschickt hatte, mussten ihre Schwestern Rita Wagner und Inge Böck mindestens drei Wochen warten, bis er im Briefkasten in der Markgrafenstadt angekommen war. Und heute? Sehen und hören sich die Schwestern, so oft sie wollen, obwohl immer noch Tausende von Kilometern zwischen ihnen liegen – Whatsapp und Internet sei Dank. Die neue Technik macht es möglich, dass Brigitte Schwarz, die vor 40 Jahren auf den fünften Kontinent ausgewandert ist, engsten Kontakt mit ihrer Familie in Burgau hält. An diesem Freitag unterhalten sich die Geschwister wieder über den Bildschirm, dann steht der 77. Geburtstag von Brigitte Schwarz an. Eine Sache vergessen sie nie beim Telefonieren.

Rita Wagner, 88, sitzt erwartungsvoll am runden Esstisch. Ihr Sohn Hans ist an diesem Vormittag zu ihr gekommen, damit alles mit der Technik klappt, wenn sie gleich "mit Australien" telefonieren. Hans Wagner schaut auf seine Uhr, der Zeiger steht auf 11.30 Uhr, zumindest in Burgau. Er rechnet kurz nach, "nicht, dass wir zu spät dran sind", drückt dann die Wähltaste.

