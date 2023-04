Burgau

Ausstellung: In der Kunst geht dieses Paar unterschiedliche Wege

Sabine Nemetz und Robert Nemetz-Walzel aus Offingen stellen derzeit in der Burgauer Galerie aus. Sie vertreten in der Malerei sehr unterschiedliche Stilrichtungen .

Von Gertrud Adlassnig

Zwei Künstler aus Offingen sind ab sofort in der Burgauer Galerie zu entdecken. Das Ehepaar Sabine Nemetz und Robert Nemetz-Walzel stellt unter dem Titel „Frühlingserwachen“ aus. Die Gemälde könnten unterschiedlicher nicht sein.

Sabine Nemetz, studierte Grafikdesignerin und akademische Malerin, zeigt Werke in klassischer Technik. Malerei mit Acryl und Pigmenten aufgetragen mit Pinsel, aber auch mit zahlreichen anderen Werkzeugen, wie Kratzer, Besen, Bürsten, auch Schüttungen, mit denen sie ihren farbgewaltigen Werken eine dynamisch spannende Oberfläche verleiht. Das thematisierte Frühlingserwachen spiegelt sich in einer Farbexplosion, die jahreszeitgemäß ein Gefühl von Frische, Aufbruch, Erwachen vermittelt, grundsätzlich positiv. Insbesondere in den großformatigen Bildern lässt sie die Natur erblühen.

