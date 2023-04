Burgau

17:00 Uhr

Ausstellungseröffnung "Wer hat an der Uhr gedreht?" im Burgauer Museum

Was ist Zeit überhaupt und wie wird sie gemessen? Die Sonderausstellung „Wer hat an der Uhr gedreht?“ im Museum der Stadt Burgau widmet sich diesen und weiteren Fragen.

Plus Von der Sanduhr bis zur Smartwatch: Welche Techniken die Menschen entwickelten, um die Zeit zu messen, zeigt eine Sonderausstellung im Museum der Stadt Burgau.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Seit vielen Tausenden von Jahren messen Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise die Zeit. Seit jeher versucht der Mensch das Phänomen Zeit zu erfassen. Darin liegt vielleicht auch der Grund, weshalb sich der Mensch immer ausgefeiltere Methoden einfallen ließ, die Zeit zu bestimmen und sie dadurch ein Stück weit kontrollieren zu können. Doch was ist Zeit überhaupt? Wie nehmen die Menschen sie wahr und wie gingen frühere Generationen damit um?

Aufschluss darüber gibt die Sonderausstellung „Wer hat an der Uhr gedreht?“ im Museum der Stadt Burgau, die am Freitag, 21. April, um 19 Uhr im Burgauer Schloss eröffnet wird. In zwei Ausstellungsräumen haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich der verschiedenen Aspekte rund um das Thema Zeit zu widmen.

