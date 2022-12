Auto brennt auf der A8 bei Burgau

Der Motorraum eines Volvos steht auf der A8 bei Burgau in Flammen, seine Ladung ist nicht ungefährlich.

Am Sonntag wurde für Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgau und der Kreisbrandinspektion in jenem Bereich der erste Weihnachtsfeiertag kurz vor 17 Uhr unterbrochen. Sie rückten zu einem Fahrzeugbrand auf der A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen nach der Alarmierung aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Motorraum eines Volvos bereits in Vollbrand. Die Fahrerin hatte ihren Wagen auf dem Standstreifen rechtzeitig abstellen können und war unverletzt geblieben. Für die Löschmaßnahmen wurde der Standstreifen und die rechte Fahrbahn gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Burgau, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst, die Autobahnpolizei Gersthofen sowie ein Abschleppunternehmen. Zur Ursache des Brandes ist bislang nichts bekannt geworden. Es hätte noch schlimmer kommen können. Durch das schnelle Ablöschen des Feuers hat das Brennholz, das auf der Rücksitzbank transportiert worden ist, keinen Schaden genommen. (AZ)