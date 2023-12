Auto einer 65-Jährigen überschlägt sich auf der A8

Ein Wohnmobil fährt auf der A8 auf den Wagen einer Frau auf, die ins Schleudern kommt. Nach dem Unfall bildet sich ein kilometerlanger Rückstau.

Eine 65-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der A8 leicht verletzt worden. Laut Polizei war sie gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg unterwegs, als vermutlich auf Grund eines technischen Defektes die Bremsen ihres Fahrzeuges blockierten. Der nachfolgende 51-jährige Fahrer eines Wohnmobils erkannte dies zu spät und konnte ein Auffahren trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Nach dem Unfall musste ein Fahrstreifen der A8 gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Rückstau. Foto: Kreisfeuerwehr

Der Wagen der 65-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern, drehte sich mehrmals und überschlug sich anschließend in der angrenzenden Böschung. Dort blieb das Fahrzeug schließlich auf dem Dach liegen. Die Insassin wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde rundum beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Am Wohnmobil entstand Sachschaden in Höhe von circa 7500 Euro. Dessen Insassen blieben unverletzt.

A8: Rechter Fahrstreifen für mehr als zwei Stunden gesperrt

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb der Seitenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen für mehr als zwei Stunden gesperrt. Es entstand laut Polizei kilometerlanger Rückstau. Vor Ort war die Feuerwehr Burgau mit etlichen Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)