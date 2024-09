Auto in Burgau angefahren: Unfallverursacher flieht

In Burgau ist vergangene Woche ein Auto angefahren worden, der Unfallfahrer ist geflohen. Laut Polizei zeigte der Geschädigte am Mittwoch die Unfallflucht an, die sich bereits am vergangenen Donnerstag, den 29. August, zwischen 6 und 15 Uhr ereignet hatte. Ein schwarzer Mazda, der in der Haldenwanger Straße ordnungsgemäß auf der Straße geparkt war, wurde am Heck angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht. Nach der Spurenlage dürfte es sich um ein Fahrrad gehandelt haben. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugen werden geben, sich an die Polizeiinspektion Burgau wenden. Telefon: 08222/96900. (AZ)