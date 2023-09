Auto kippt bei Unfall auf A8 auf die Seite, Mitfahrer werden verletzt

Ein 27-Jähriger kollidiert bei einem Überholversuch mit der Leitplanke. In der Folge kippt das Auto um. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht auf Freitag war ein 27-Jähriger mit seinem Pkw auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und überholte auf dem mittleren von drei Fahrstreifen einen Sattelzug. Nach Abschluss des Überholvorgangs wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, fuhr der 27-Jährige jedoch weiter in Richtung Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke. Dort kippte das Auto auf die linke Fahrzeugseite und streifte über 150 Meter an der Leitplanke entlang.

Mitfahrer werden bei Unfall auf A8 leicht verletzt

Die beiden weiteren Insassen im Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Günzburg vor Ort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde durch die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)